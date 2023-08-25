Злата Огнєвіч в обтислому корсеті показала пристрасні кадри під дощем під час знімань кліпу

Співачка Злата Огнєвіч захопила шанувальників чуттєвими кадрами зі знімального майданчику.

У своїх Instagram-stories зірка показала світлини, на яких співала просто під дощем. Злата була одягнена у обтислий чорний шкіряний корсет та джинси. Образ співачки доповнила ефектна зачіска з вплетеними прикрасами.

Як розповіла Огнєвіч, ці фото були зроблені під час знімань її нового кліпу на дуетну пісню з гуртом "Без Обмежень" - "Народжені вільними". Щоправда, кадри під імпровізованим дощем так і не увійшли до фінальної відеороботи.

"За декілька перших дублів під палючим сонцем я встигла промокнути до нитки. Через те, що був збій в роботі водонапірної вежі і вся вода пролилася на мене. Але кадри під дощем не увійшли до фінальної версії", - розповіла Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

За словами виконавиці, разом з "Без Обмежень" вони працювали над піснею майже рік і нарешті представили її слухачам.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Народжені вільними" - про силу та міць українського народу, про маніфест сильних, незалежних та вільних духом людей", - розповіла про прем'єру Злата.

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