Злата Огнєвіч вакцинувалася від COVID-19: "Сподіваюсь, побічних ефектів не буде"

Артистка вже перехворіла коронавірусом.
Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч вакцинувалася.
Про це артистка розповіла в сторіз на сторінці в Instagram. Першу дозу щеплення зірка отримала сьогодні. Щоправда, яку саме вакцину вона обрала, Злата вирішила не говорити, аби не робити рекламу. Втім артистка запевняє, що завдяки щепленню зможе спокійно подорожувати.
"Настала і моя черга зробити щеплення. Без цього нікуди. Сподіваюсь, побічних ефектів не буде. Буду розповідати про своє самопочуття", - поділилась зірка.
Злата додала, що з побічних ефектів у неї може бити висока температура, а також боліти рука.
Зауважимо, виконавиця перехворіла коронавірусом минулого року. Як говорить артистка, хвороба протікала нормально, і вона сама собі робила уколи.
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