Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Злата Огнєвіч вакцинувалася від COVID-19: "Сподіваюсь, побічних ефектів не буде"

Злата Огнєвіч вакцинувалася від COVID-19: "Сподіваюсь, побічних ефектів не буде"

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Артистка вже перехворіла коронавірусом.

Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч вакцинувалася.

Про це артистка розповіла в сторіз на сторінці в Instagram. Першу дозу щеплення зірка отримала сьогодні. Щоправда, яку саме вакцину вона обрала, Злата вирішила не говорити, аби не робити рекламу. Втім артистка запевняє, що завдяки щепленню зможе спокійно подорожувати.

Злата Огнєвіч вакцинувалася від COVID-19 / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч вакцинувалася від COVID-19 / instagram.com/zlata.ognevich

"Настала і моя черга зробити щеплення. Без цього нікуди.  Сподіваюсь, побічних ефектів не буде. Буду розповідати про своє самопочуття", - поділилась зірка.

Злата додала, що з побічних ефектів у неї може бити висока температура, а також боліти рука.

Зауважимо, виконавиця перехворіла коронавірусом минулого року. Як говорить артистка, хвороба протікала нормально, і вона сама собі робила уколи.

Читайте також:

Наступна публікація