Злата Огнєвіч видала молодшу сестру заміж у Києві і показала фото з весілля

Злата Огнєвіч видала молодшу сестру заміж у Києві і показала фото з весілля

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася радісною подією, яка відбулася у житті її родини.

Так, Злата Огнєвіч віддала заміж свою молодшу сестру Юлію і показала, як відбулася урочиста подія.

Свято влаштували на Арт-заводі Платформа у Києві. Наречені обрали для важливої події українські національні вбрання – наречений у вишитій сорочці, наречена – у ніжній сукні з вишивкою.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Заради весілля доньки приїхав й батько Злати та Юлії Леонід Бордюг, який за фахом військовий хірург та наразі оперує поранених військових у Харкові. За традицією, батько повів наречену під вінець. А мами закоханих постелили їм рушник.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

На свято зібрали лише найближчих друзів та родичів, а місце святкування прикрасили живими квітами у біло-рожевих кольорах.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, що серце Злати Огнєвіч поки що вільне. Після болісного розриву з переможцем шоу "Холостячка-2" Андрієм Задворним Злата заліковувала душевні рани та поки насолоджується свободою.

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