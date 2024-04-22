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Злата Огнєвіч прокоментувала чутки про новий роман та чи готова народити дитину

Злата Огнєвіч прокоментувала чутки про новий роман та чи готова народити дитину

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlataognevich_music

Артистка також зізналася, чи готова зважитися на усиновлення.

Українська співачка Злата Огнєвіч прокоментувала свої нові стосунки та готовність стати мамою.

У відвертій розмові зі Славою Дьоміним співачка зізналася, що наразі вона хоче поринати у кохання та готова до створення родини. Втім, поділитися кардинальними змінами у житті вона поки не може.

"Коли мені буде що розповісти, я розповім. Я не можу коментувати. Немає чогось такого, що б я могла розповісти. Ще дуже рано", - заінтригувала Злата.

Також знаменитість поділилася, що вже мріє про поповнення у родині. Ба більше, окрім народження дітей від коханого, Огнєвіч розглядає варіант всиновлення.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlataognevich_music
Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlataognevich_music

"Я ще трошки зачекаю і буду народжувати дитину від коханого чоловіка. Мені дуже хочеться сім'ю. Хочеться, щоб у моєї дитини був батько й вона рівнялася не тільки на жінку в родині, але й на тата. Але я розумію жінок, які матері-одиначки з різних причин. Це боляче й неймовірно важко. Я навіть думала, щоб забрати дитину з дитячого будинку. Це тільки думки, але це не страшно. Я не боюся. Навпаки хотіла поговорити зі своєю половинкою, чи погодився б він мати дитину з дитячого будинку й свою. Це було б класно", - зізналася артистка.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч нещодавно розповіла про свого батька-пенсіонера на фронті та як він змінився за час служби.

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