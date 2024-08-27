Злата Огнєвіч відповіла на хейт нової пісні і прокоментувала приписаний їй роман з одруженим співаком

Українська співачка Злата Огнєвіч відповіла не хейт її нової пісні і висловилася про приписаний їй роман з одруженим співаком Максимом Бородіним.

Так, днями артистка випустила дуетну композицію, яка отримала назву "Без тебе". Все б нічого, але трек викликав чимало обговорень в Мережі. Зокрема, користувачів, які прослухали пісню, збентежило слово "біжав". Вони дорікнули зірці, що такого, мовляв, в української мові нема, на відміну від російської.

У програмі "Ранок у великому місті" Огнєвіч запевнила, що спілкувалася з лінгвістами. Артистці сказали, що відповідне слово можна вживати в тексті. Тож, співачка не зважає на хейт, адже не бачить у слові "біжав" нічого такого.

"Біжав" - це не суржик, це художній зворот слова, який допускається в українській мові. Я зверталася до перекладача-лінгвіста, він сказав, що це допустимий зворот слова. Я коли його почула в тексті, навіть не звернула увагу, бо в моєму оточенні також кажуть "біжав", і я кажу "біжав". Але люди дуже прискіпливо до цього ставляться", - висловилася співачка.

Також Златі Огнєвіч і не один день приписують роман з одруженим Максимом Бородіним, з яким вона й заспівала в дуеті. Мовляв, у кліпі артисти аж занадто тепло поводилися одне одним, нібито між ними не просто робочі стосунки, а й романтичні. Утім, Огнєвіч на це не зважає. Вона порадила критикам не шукати підтексту, а реагувати на відео, як на фільм, де просто грають любовну історію.

Злата Огнєвіч і Максим Бородін

"І що? Люди пишуть не тільки це в Інтернеті, ще багато чого пишуть. Це історія така. Сприймайте це як кіно", - порадила критикам артистка.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч і раніше відповідала на звинувачення в романі з одруженим Максимом Бородіним. Артистка дорікнула тоді хейтерам, які не зрозуміли, що це була лише гра на камеру.

Злата Огнєвіч нарвалася на критику через вихід нової пісні

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