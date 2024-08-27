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Злата Огнєвіч відповіла на хейт нової пісні і прокоментувала приписаний їй роман з одруженим співаком

Злата Огнєвіч відповіла на хейт нової пісні і прокоментувала приписаний їй роман з одруженим співаком

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нова композиція від артистки викликала чимало обговорення в Мережі.

Українська співачка Злата Огнєвіч відповіла не хейт її нової пісні і висловилася про приписаний їй роман з одруженим співаком Максимом Бородіним.

Так, днями артистка випустила дуетну композицію, яка отримала назву "Без тебе". Все б нічого, але трек викликав чимало обговорень в Мережі. Зокрема, користувачів, які прослухали пісню, збентежило слово "біжав". Вони дорікнули зірці, що такого, мовляв, в української мові нема, на відміну від російської.

У програмі "Ранок у великому місті" Огнєвіч запевнила, що спілкувалася з лінгвістами. Артистці сказали, що відповідне слово можна вживати в тексті. Тож, співачка не зважає на хейт, адже не бачить у слові "біжав" нічого такого.

"Біжав" - це не суржик, це художній зворот слова, який допускається в українській мові. Я зверталася до перекладача-лінгвіста, він сказав, що це допустимий зворот слова. Я коли його почула в тексті, навіть не звернула увагу, бо в моєму оточенні також кажуть "біжав", і я кажу "біжав". Але люди дуже прискіпливо до цього ставляться", - висловилася співачка.

Також Златі Огнєвіч і не один день приписують роман з одруженим Максимом Бородіним, з яким вона й заспівала в дуеті. Мовляв, у кліпі артисти аж занадто тепло поводилися одне одним, нібито між ними не просто робочі стосунки, а й романтичні. Утім, Огнєвіч на це не зважає. Вона порадила критикам не шукати підтексту, а реагувати на відео, як на фільм, де просто грають любовну історію.

Злата Огнєвіч і Максим Бородін / ©
Злата Огнєвіч і Максим Бородін

"І що? Люди пишуть не тільки це в Інтернеті, ще багато чого пишуть. Це історія така. Сприймайте це як кіно", - порадила критикам артистка.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч і раніше відповідала на звинувачення в романі з одруженим Максимом Бородіним. Артистка дорікнула тоді хейтерам, які не зрозуміли, що це була лише гра на камеру.

Злата Огнєвіч нарвалася на критику через вихід нової пісні

Злата Огнєвіч нарвалася на критику через вихід нової пісні

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