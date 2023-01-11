Злата Огнєвіч відповіла на закиди, що вона хейтила Полякову і Єфросиніну

У Мережі активно обговорюють нещодавню розмову співачки Олі Полякової та Маші Єфросиніної у свіжому випуску "Дорослих дівчат".

Там, нагадаємо, знаменитості, не називаючи імен, зазначили, що одна відома співачка спочатку їх активно хейтила, а потім зверталася по допомогу. Юзери вирішили, що йдеться про Злату Огнєвіч.

Своєю чергою, виконавиця встигла відреагувати на ці чутки. Одразу після цієї історії ц Instagram Огнєвіч з'явилася свіжа сторіз, у якій виконавиця наголосила, що ніхто не в змозі вас образити без вашої на це згоди. Так само, як і зіркові колеги, Злата не стала називати імен:

"Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди, адже причина образи – це, насамперед, думки. А вони лише у вашій голові", - по-філософськи прокоментувала Огнєвіч.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, що у новому випуску шоу "Дорослі дівчата" Оля Полякова та Маша Єфросиніна розповіли про одну співачку, яка хейтила їх, коли знаменитості втрапили у "мовний скандал". Зірки зазначили, що виконавиця на цій темі непогано хайпувала. Втім, за деякий час ця співачка просила Єфросиніну підтримати її нову пісню та кліп на неї. Окрім того, ця артистка зверталася до Маші з проханням заохотити її підписників у Instagram віддати за неї голос як за члена журі нацвідбору на "Євробачення-2023". Попри такі подробиці, Маша і Оля не стали називати імені цієї співачки.

Єдине, що сказала Маша, що свого часу ця виконавиця писала у фотоблогу: "Добре, що хоч дали нам тут видохнути без них". Юзери одразу зробили припущення, що йдеться про співачку Злату Огнєвіч. Оскільки саме вона на початку липня 2022 року цими словами прокоментувала повернення знаменитостей до України з-за кордону.

Злата Огнєвіч про повернення зірок з-за кордону / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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