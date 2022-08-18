Злата Огнєвіч відреагувала на камінгаут учасника "Холостячки-2" Хветкевича

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка була головною героїнею шоу "Холостячка-2", відреагувала на камінгаут учасника проєкту Андрія Хветкевича.

Як відомо, учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич зізнався, що він гей та розсекретив, що заручився зі своїм партнером.

Злата Огнєвіч, своєю чергою, привітала закоханих та присвятила їм окремий пост у сторіз своєї сторінки в Instagram.

"Андрію, я так рада за тебе. Кохання вашій парі. Прекрасний і сміливий пост. Поважаю твій вибір та щирість", - написала Огнєвіч.

Злата привітала Андрія та його партнера з заручинами / Фото: instagram.com/diveeasy

Цікаво, що окрім Огнєвіч з заручинами Хветкевича привітав переможець "Холостячки-2" Андрій Задворний, учасники проєкту Олег Плахотнюк, Владислав Ясько, Макс Тарапата.

Фото: instagram.com/diveeasy

Фото: instagram.com/diveeasy

Нагадаємо, що Андрій Хветкевич був учасником другого сезону шоу "Холостячка", де головною героїнею була Злата Огнєвіч.

Як зізнався учасник шоу у Instagram, він сам не розумів, що має нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Та протягом останнього року Андрій багато чого обдумав і зрозумів, що гей. Андрій зізнався, що вже зустрів своє кохання. Його обранцем став красень з Колумбії, з яким Хветкевич вже заручився.

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