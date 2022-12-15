Злата Огнєвіч відреагувала на те, що "сплагіатила" свою нову пісню в Біллі Айліш

Артистка порадила тим, кому нема чим зайнятися, робити свою справу.
Українська співачка Злата Огнєвіч днями випустила дуже емоційну пісню "Як мені бути", яку присвятила українським жінкам, які втратили чоловіків на війні.
Втім, дехто з юзерів звинуватив артистку у плагіаті, мовляв, її трек вже надто схожий семплами (звуковими фрагментами) на хіт американської зірки Біллі Айліш та Khalid під назвою "Lovely", який виконавці випустили у дуеті 2018 року.
На хейт Огнєвіч відреагувала спокійно і порадила тим, кому нема чим зайнятися "не шукати чорну кицьку в темній кімнаті", а займатися своїми справами. Таку думку вона висловила у "Сніданку з 1+1".
"Я можу це прокоментувати, що я абсолютно не звертаю увагу на хейт, тому що коли я записувала цю пісню, я, в першу чергу, думала про жінок, яким вона присвячена та їхньому горю, загиблим героям на війні і точно я не думала про творчість інших артистів. А ті люди, які шукають чорну кицьку в темній кімнаті, їм просто нема чим зайнятися. Я пропонувала би їм направити їхню енергію в корисне творче русло. До того ж, я артист. Я слухаю дуже багато музики. Я всотую те, що навколо мене. Найкраще, сучасне, гарне. Той, хто хоче почути тут Біллі Айліш, він її тут почує. Той, хто хоче тут почути Sia, або The Hardkiss також вже є такі аналогії, він їх також почує. Але точно я не думала про Біллі, коли створювалася ця пісня.", - прокоментувала Огнєвіч.
Злата Огнєвіч "Як мені бути"
Billie Eilish, Khalid - lovely
Нагадаємо, що днями побачила світ композиція Злати Огнєвіч "Як мені бути", яку артистка назвала сповіддю жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. Разом з тим відбулася прем'єра драматичного кліпу до композиції. У ньому артистка стоїть поміж залізничних колій, якими проносяться потяги, що символізують втрачені надії та спогади, що назавжди вирушили в минуле.
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