Злата Огнєвіч відреагувала на те, що "сплагіатила" свою нову пісню в Біллі Айліш

Українська співачка Злата Огнєвіч днями випустила дуже емоційну пісню "Як мені бути", яку присвятила українським жінкам, які втратили чоловіків на війні.

Втім, дехто з юзерів звинуватив артистку у плагіаті, мовляв, її трек вже надто схожий семплами (звуковими фрагментами) на хіт американської зірки Біллі Айліш та Khalid під назвою "Lovely", який виконавці випустили у дуеті 2018 року.

На хейт Огнєвіч відреагувала спокійно і порадила тим, кому нема чим зайнятися "не шукати чорну кицьку в темній кімнаті", а займатися своїми справами. Таку думку вона висловила у "Сніданку з 1+1".

"Я можу це прокоментувати, що я абсолютно не звертаю увагу на хейт, тому що коли я записувала цю пісню, я, в першу чергу, думала про жінок, яким вона присвячена та їхньому горю, загиблим героям на війні і точно я не думала про творчість інших артистів. А ті люди, які шукають чорну кицьку в темній кімнаті, їм просто нема чим зайнятися. Я пропонувала би їм направити їхню енергію в корисне творче русло. До того ж, я артист. Я слухаю дуже багато музики. Я всотую те, що навколо мене. Найкраще, сучасне, гарне. Той, хто хоче почути тут Біллі Айліш, він її тут почує. Той, хто хоче тут почути Sia, або The Hardkiss також вже є такі аналогії, він їх також почує. Але точно я не думала про Біллі, коли створювалася ця пісня.", - прокоментувала Огнєвіч.

Злата Огнєвіч "Як мені бути"

Billie Eilish, Khalid - lovely

Нагадаємо, що днями побачила світ композиція Злати Огнєвіч "Як мені бути", яку артистка назвала сповіддю жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. Разом з тим відбулася прем'єра драматичного кліпу до композиції. У ньому артистка стоїть поміж залізничних колій, якими проносяться потяги, що символізують втрачені надії та спогади, що назавжди вирушили в минуле.

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