Злата Огнєвіч відверто зізналась, чи хотіла б усиновити дитину

Виконавиця наголосила, що таке рішення приймають обидва партнери.

Українська співачка Злата Огнєвіч вирішила у фотоблогу поспілкуватися з прихильниками, і вони її просто засипали запитаннями.

В артистки запитували чимало чого цікаво. Серед запитань були й особисті, а саме чи хотіла б вона усиновити дитину, яка втратила своїх батьків.

Злата відверто зізналась, що про це замислювалася та навіть готова піти на такий крок. Однак, таке рішення у парі приймають обидва партнери.

"Це рішення спільне. Його приймають обидва в парі. З мого боку – так. Я вже замислювалась над цим питанням", - поділилася артистка.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, тим часом ведучий Тімур Мірошниченко разом зі своєю дружиною Інною почав процес усиновлення дитини. Подружжя було серйозно налаштоване ще до 24 лютого 2022 року. Повномасштабна війна в Україні лише укріпила їхні плани.

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