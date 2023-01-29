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Злата Огнєвіч відверто зізналась, чи хотіла б усиновити дитину

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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526
Час на прочитання
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Злата Огнєвіч відверто зізналась, чи хотіла б усиновити дитину

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Виконавиця наголосила, що таке рішення приймають обидва партнери.

Українська співачка Злата Огнєвіч вирішила у фотоблогу поспілкуватися з прихильниками, і вони її просто засипали запитаннями.

В артистки запитували чимало чого цікаво. Серед запитань були й особисті, а саме чи хотіла б вона усиновити дитину, яка втратила своїх батьків.

Злата відверто зізналась, що про це замислювалася та навіть готова піти на такий крок. Однак, таке рішення у парі приймають обидва партнери.

"Це рішення спільне. Його приймають обидва в парі. З мого боку – так. Я вже замислювалась над цим питанням", - поділилася артистка.

© instagram.com/zlata.ognevich
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, тим часом ведучий Тімур Мірошниченко разом зі своєю дружиною Інною почав процес усиновлення дитини. Подружжя було серйозно налаштоване ще до 24 лютого 2022 року. Повномасштабна війна в Україні лише укріпила їхні плани.

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