Злата Огнєвіч виконанням наживо нової пісні викликала мурахи шкірою і розповіла, як Салем знявся в її кліпі

Сама Злата Огнєвіч вважає цього птаха символом перемоги і додала, що у її житті відбувся один знак, який вселив у неї впевненість у тому, що Україна обов'язково виборе перемогу.

"Коли ми робили у Львові презентацію нашого благодійного проєкту "Лелека", мені надіслали відео, як зграя лелек просто кружляла понад містом цілий день. І я думаю, що це гарний знак, що перемога буде за нами", - поділилась співачка.

Ведучі Людмила Барбір та Руслан Сенічкін пригадали, як минула студія Злати Огнєвіч у "Сніданку з 1+1" була зірвана повітряною тривогою у столиці і всій команді терміново довелось спуститись до бомбосховища. Вони зізнались, що дійсно переживали – бути чи не бути її музичному візиту до шоу, проте все склалось.

Телепрем’єра: Злата Огнєвіч з презентувала пісню “Лелека”

У відеороботі співачки на трек "Лелека" знявся телеведучий Даніель Салем, який зараз захищає Україну у зоні бойових дій у складі ЗСУ. Огнєвіч наголосила, що він мав дуже мало часу, проте згодився приїхати, коли почув, що історія буде присвячена українським жінкам та розкаже історію родини.

Злата Огнєвіч та Даніель Салем зіграли подружжя у кліпі на трек "Лелека"

"Я розповіла, що цим проєктом ми підтримаємо наших дівчат та жінок. Адже ми збираємо кошти у фонд, який допомагає жінкам, постраждалим від війни. І Даніель згодився, сам приїхав на знімання, хоча мав дуже мало вільного часу. Він відзнявся, поїхав в ніч одразу до зони бойових дій. Я йому дуже вдячна за роботу і коли скінчиться війна, я дуже хочу, щоб він зіграв в справжньому великому драматичному кіно. Тому, що таких акторів дуже мало", - зізналась Огнєвіч.

Злата Огнєвіч і Даніель Салем зіграли родину у кліпі на трек "Лелека"

Співачка дає багато благодійних концертів в Україні та поза її межами. Як поділилася Огнєвіч, від моменту повномасштабного вторгнення на закордонних виступах у Європі та США за її участі вдалось зібрати 9 млн гривень. Наразі вона продовжує власний тур "Світло" містами України, значна частина коштів з якого також йде на підтримку України.

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