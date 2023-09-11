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Злата Огнєвіч влаштувала імпровізований концерт для поранених військових просто посеред лікарні

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Злата Огнєвіч влаштувала імпровізований концерт для поранених військових просто посеред лікарні

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Артистка провідала наших захисників у Львові.

Співачка Злата Огнєвіч поділилася кадрами зворушливої зустрічі з українськими захисниками у реабілітаційному центрі. 

Виконавиця приїхала до Львова, аби провідати наших захисників, які отримали поранення та втратили кінцівки під час боротьби з ворогом. Артистка не лише підтримала бійців, а й влаштувала для них імпровізований концерт просто посеред лікарні. Кадрами Злата поділилася у Instagram-stories. 

"Влаштувала імпровізований концерт для хлопців, які проходять реабілітацію", - розповіла Огнєвіч.

Злата Огнєвіч зустрілася з військовими / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч зустрілася з військовими / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Військові були раді побачити співачку та почути улюблені пісні у її живому виконанні. Попри важкі травми, деякі з бійців навіть пританцьовували під хіти Злати.

Злата Огнєвіч зустрілася з військовими / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч зустрілася з військовими / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Така зустріч дуже надихнула виконавицю. Злата була приголомшена, наскільки сильні духом українські воїни. А також співачка подумала про те, що в Україні має з'явитися більше центрів, де б військові могли отримати необхідну допомогу.

"Честь для мене - такі зустрічi! Я розумію, наскільки ми - сильна нація! Хай ці важкі часи створять нове покоління свідоме, сильне, людяне, з прогресивними орієнтирами. Дивлячись на реабілітаційний центр у Львові, спало на думку - чому в Києві, столиці, такого центру нема? Це питання, напевно, до місцевої влади. Мрію, щоб в Києві теж був такий крутий сучасний центр! Попереду- багато роботи по відновленню", - поділилася артистка.

Злата Огнєвіч зустрілася з військовими / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч зустрілася з військовими / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Дата публікації
Перегляди
276
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