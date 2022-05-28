Злата Огнєвіч вперше пояснила, чому обрала саме Андрія Задворного на "Холостячці"

Українська співачка і героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч розповіла, чи спілкувалася з переможцем проєкту Андрієм Задворним з початком повномасштабної війни.

За словами Злати Огнєвіч, коли Росія 24 лютого вторглася на всю територію України, Андрій Задворний їй навіть не зателефонував. Натомість справами Злати поцікавився фіналіст "Холостячки" Дмитро Шевченко та учасник шоу і друг зірки Макс Тарапата. Про це виконавиця розповіла у проєкті "Як ти?".

Злата говорить, що до кінця Задворного, який після закінчення шоу її покинув, не пробачила. Втім, якби він звернувся до неї за допомогою під час війни, вона б не відмовила:

"Зараз у мене остання стадія переживань після болісного розриву. Напевно, ще до кінця я не можу сказати, що я пробачила, але я вже не відчуваю такого суму, жалю і болю, який я відчувала на початку", - розповіла Огнєвіч.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також вона вперше назвала, чому обрала у фіналі "Холостячки" саме Андрія Задворного:

"Мене привабив тоді оцей емоційний холод. Тому що, в принципі, він мене відштовхував. Якщо інші хлопці проявляли увагу до мене, хотіли сподобатись. То Андрій – мені треба було його завойовувати. І ще, в ньому живе таке хлопчисько. А в мене, знову ж таки, напевно, через мою кар'єру, у мене в школі навіть не було стосунків. Я постійно була на вокальних конкурсах, постійно навчалася, постійно я була зайнята – співати, співати, музика, працювати. Це, напевно, оця не пропрацьована історія шкільних стосунків в11 класі, яких у мене не було з таким хлопцем, з яуим прикольно літати, стрибати, займатися дайвінгом", - пояснила Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний

Нагадаємо, що у фіналі "Холостячки-2" Злата Огнєвіч обрала підприємця Андрія Задворного. Однак за півтора місяці чоловік покинув Злату. Андрій на постшоу заявив, що зрозумів, що не має почуттів до Злати, прийшов до неї і просто на порозі сказав про розрив.

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