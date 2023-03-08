Злата Огнєвіч вперше прокоментувала хейт Єфросиніної і Полякової на свою адресу

Також артистка пояснила, про що йшлося в її дописі, яким вона розлютила колег.

Українська співачка Злата Огнєвіч вперше прокоментувала скандал, який розгорівся навколо неї та Маші Єфросиніної й Олі Полякової.

У програмі ЖВЛ Огнєвіч зазначила, що вона такої реакції від колег за цехом не очікувала і була приголомшена тим, що почула від них.

"Коли я це побачила, я була приголомшена. І я дуже здивувалася тому, що в Олі і в Маші чомусь на той момент була відсутня об'єктивна оцінка себе. І в тому числі об'єктивна оцінка мене. Вони дуже гарні жінки, успішні, дієві. І я можу їм побажати лише мудрості", - сказала Злата.

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Також вона пояснила, що мала на увазі у своєму дописі, який залишила у сторіз і через який образилися Єфросиніна та Полякова.

"В своєму дописі в сторіз моя мова йшла про артистів і концерти на підтримку військових. Я не знала, що Маша Єфросиніна артист. Але, це їхня позиція", - додала Огнєвіч.

Злата Огнєвіч про повернення зірок з-за кордону / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, що скандал навколо Злати Огнєвіч та Маші Єфросиніної й Олі Полякової розгорівся у середині січня цього року. Тоді Єфросиніна, не називаючи імені, розповіла про відому українську співачку, яка нібито критикувала, коли вона з Поляковою втрапила у "мовний скандал" та повернулася з-за кордону до України.

За словами Маші, згодом співачка поводилася, ніби нічого образливого не говорила на їхню з Олею адресу та просила Єфросиніну підтримати в соцмережах її новий кліп. Ймовірно, йшлося про Злату Огнєвіч та її допис, у якому вона засудила тих артистів, які після того, як побули пів року за кордоном, поїхали з концертами до військових. "Як то кажуть – краще пізно, аніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм", - йшлося в дописі Огнєвіч.

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