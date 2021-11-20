Злата Огнєвіч вперше розповіла, як після тяжкого розриву стосунків відвідувала психолога

Це сталося два роки тому.

Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч вирішила поділитися з фанами своїм досвідом.

Так, зірка розповіла, як вона вперше відвідала психолога. Це сталося два роки тому. Злата тоді переживала тяжкий розрив стосунків з бойфрендом. Коли вона зрозуміла, що сама не впорається зі своїми думками, то вирішила піти до спеціаліста. Втім, хорошого психолога вдалося знайти не одразу.

Злата Огнєвіч зізналась, що відвідує психолога / instagram.com/zlata.ognevich

"Навіть через декілька років я продовжувала шукати хорошого психолога. І лише нещодавно я знайшла людину, з якою мені комфортно на сеансах. Наразі після кожного сеансу терапії у мене неначе виростають крила. Вирішуються мої запити та з’являється таке легке та приємне відчуття", - поділилася Злата.

Знаменитість вважає, що сеанси у психолога дуже потрібні. Так, завдяки ним можна віднайти душевну рівновагу та спокій.

Злата Огнєвіч зізналась, що відвідує психолога / instagram.com/zlata.ognevich

"Чому я вважаю, що це потрібно? Бо психологія впливає на всі сфери життя. Вона про рівновагу та адекватне сприйняття світу, про вміння з іншого боку подивитися на ситуацію. Це дуже добре працює", - підсумувала зірка.

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