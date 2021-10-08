Злата Огнєвіч з афрокосичками, у шкірі та прозорій кофтинці випустила потужний кліп

Артистка представила відео на трек "Клинок".

Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч випустила новий трек "Клинок" та кліп на нього.

У відео артистка постала у новому образі. Зірка показала себе абсолютно в новому амплуа, зухвала та більше не "солодка дівчинка". Злата закликає не приховувати свої емоції, бути собою та не підлаштовуватися під сучасні реалії.

Автором музики та слів нової пісні виступила сама Злата Огнєвіч, а саундпродюсером цього треку став MORPHOM, з яким співачка неодноразово співпрацювала.

"Пісня "Клинок" - це мій особистий маніфест. У сучасному світі стосунки перетворилися у попкорн, люди перестали цінувати щирість, близькість та важливість свого партнера. Так часто чую, щодо знайомств на одну ніч, розбитих сердець та пустих сподівань. Я продовжую вірити, що ми здатні почути голос серця своєї людини та відповісти на його поклик. Саме тому мій маніфест, мій "Клинок" є голосом серця для всіх, хто вміє чути та відчувати!" - поділилася Злата.

Живий виступ Огнєвіч разом зі своєю командою в екстремальних умовах погодилася реалізувати режисерка проєкту "Холостячка-2" Олена Захарчук, яка просто неймовірно передала абсолютно "нову" співачку. Знімальна команда витратила близько тони води на самі знімання.

"Я одразу зрозуміла, що саме Олена зможе відчути мене у цьому відео, тому що для мене це дуже знакова робота. Під час знімання я 12 годин перебувала у холодній воді, але при цьому на майданчику була просто вогняна атмосфера", - поділилася артистка.

У новій роботі Злата Огнєвіч - справжній боєць за кохання та почуття.

"У кліпі використовувалися такі символи, як вогонь, вода та клітка з ланцюгами, в якій не знаходить собі місця моя душа і хоче вирватися назовні. Це було дуже символічно та в кінці я все ж таки вирвалася з цієї клітки" - розповіла Злата Огнєвіч.

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