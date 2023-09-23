Злата Огнєвіч загадково відповіла, чи з'явився в неї коханий чоловік

Артистка також зізналася, чи спілкується з кимось з учасників "Холостячки".

Екс"холостячка" Злата Огнєвіч відповіла шанувальникам, чи вільне зараз її серце.

Виконавиця вирішила поспілкуватися зі своїми фанами у соцмережах. На цікаві запитання від пісників Злата відповіла у своїх Instagram-stories. Так, у співачки поцікавилися, що відбувається у неї на любовному фронті та чи закохана вона.

На запитання Злата віджартувалася, що вона завжди перебуває в такому стані та відчуває закоханість. Можливо, так співачка саме натякнула на те, що в неї все ж таки з'явився обранець.

"Закоханість - це взагалі мій стан по життю", - написала Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Окрім того, співачка відповіла, чи підтримує зв'язок з кимось з учасників проєкту "Холостячка-2", в якому вона була головною героїнею. Як зізналася Злата, вона досі спілкується з Андрієм Хветкевичем, в якого була на весіллі у Мексиці, а також Дмитром Шевченком.

"Ми не втрачаємо зв'язок з тими учасниками, з якими склалися дружні стосунки. От наприклад, я їздила до Андрія Хветкевича до Мексики на весілля. Це була незабутня подія в моєму житті. Також нещодавно на концерті у Львові і туди прийшов у гості Дмитро Шевченко, з букетом квітів. Ми мали нагоду зустрітися та поговорити і можу сказати, що Діма такий же загадкови", - розповіла Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Читайте також: