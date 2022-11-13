Злата Огнєвіч заінтригувала несподіваним запрошенням на весілля до Мексики

Українська співачка Злата Огнєвіч заінтригувала шанувальників несподіваною новиною про підготовку до весілля у Мексиці.

Як виявилося, виконавиця отримала запрошення на урочисту церемонію від одного з учасників проєкту "Холостячка" Андрія Хветкевича.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У сторіз в Instagram Злата показала вишукану коробочку із запрошенням, а також невеличкий подарунок у вигляді підставок під філіжанки у стилі церемонії.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Боже, як це гарно! Філіпе та Андрій запрошують мене на весілля, яке відбудеться у Мексиці, в травні. Треба готувати найгарнішу сукню в світі! Чому травень не завтра?", - радісно повідомила Огнєвіч.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Як йдеться у листі, бізнесмен та його обранець Філіпе вирішили відсвяткувати своє весілля 1 травня у курортному місті Пуерто-Вальярта на березі Тихого океану. На гостей чекають не лише урочиста церемонія, а й ще декілька святкових заходів наступними днями.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Як показує досвід, у цьому шаленому світі врятувати від емоційної загибелі нас може лише кохання. Тільки воно має бути справжнім, тим, що наповнює тебе щодня та штовхає на гарні вчинки. Всім бажаю справжнього кохання, яке не має кордонів. Дуже рада за тебе, Андрію, я із задоволенням приїду та чекаю із нетерпінням на цей день", - поділилася Злата.

Раніше Андрій Хветкевич поділився романтичним відео із заручин, яким довів шанувальників до сліз.

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