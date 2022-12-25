Злата Огнєвіч замилувала архівними дитячими фото, на яких їй чотири роки

На українську співачку Злату Огнєвіч наринули приємні спогади.

Так, на сторінці в Instagram виконавиця поділилася архівними знімками, зробленими у дитинстві артистки. Як розповіла Злата, на фотографіях вона зображена у чотирирічному віці.

"На цьому фото мені чотири рочки і я сніжинка. Дитиною я багато мріяла і щиро вірила у дива, особливо у передріздвяний час. Я вже давно виросла, але так само вірю в магію зимових свят. А ще переконана, що дитячі мрії повинні здійснюватися", - написала Огнєвіч під фотографіями.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Своєю чергою, шанувальники Злати у коментарях під постом зізналися, що їх дуже розчулили дитячі фото кумирки: "Яка ж бусінка маленька, солодка, зайка така! Можна нескінченно дивитись і розчулюватись", "маленька красуня", "Златочка, яка гарненька маленька".

Нагадаємо, днями Злата Огнєвіч поспілкувалася зі своїми шанувальниками та відповіла на питання, які їх найбільше хвилюють. Зокрема, артистка показала вміст свого холодильника та розсекретила свої параметри.

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