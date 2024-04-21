Злата Огнєвіч замилувала фото з мамою-красунею та зізналася, яку важливу пораду їй дала

Українська співачка Злата Огнєвіч потішила шанувальників родинним контентом.

Зокрема, у своєму фотоблогу Злата опублікувала серію теплих фото з мамою Галиною, на яку схожа, неначе дві краплі води. Так, на зображеннях артистка постає в обіймах з найріднішою людиною та цілує її. Довершують їхні образи вишукані макіяжі.

"Матуся передає всім привіт", - написала зірка.

Злата Огнєвіч з мамою / Фото: instagram.com/zlataognevich_music

Також співачка поділилася цінною порадою, яку нещодавно дала мамі Галині. Зокрема, Злата наголосила на важливості часу для себе. І додала, що варто постійно дбати і робити себе щасливішою, адже щастя можуть приносити навіть дрібнички.

"Сказала мамі, щоб вона частіше себе балувала, приділяла увагу, підбирала луки, робила макіяж і зачіску – знаходила натхнення бути жінкою", - захопила Огнєвіч.

Злата Огнєвіч з мамою / Фото: instagram.com/zlataognevich_music

У коментарях під публікацією зібралося чимало шанувальників артистки, які написали про схожість мами й доньки:

Красунечки! Схожі. Такі гарні і теплі фото

Які красуні! Мама має чудовий вигляд, як квіточка троянди

У тебе класна мама... Ти на неї схожа

Чудова донька неперевершеної матусі

Нагадаємо, нещодавно Злату Огнєвіч запідозрили у вагітності. Однак, згодом співачка опублікувала промовисте фото й вже відповіла на такі чутки.

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