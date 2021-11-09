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Злата Огнєвіч здивувала, чому вже вісім років не їсть м'яса

Злата Огнєвіч здивувала, чому вже вісім років не їсть м'яса

instagram.com/zlata.ognevich

Артистка пояснила, що причина не в морально-етичних переконаннях.

Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч не їсть м'яса.

Артистка зізналася, що не вживає цей продукт у їжу вже протягом восьми років і пояснила чому. За словами Злати, причина не у морально-етичних переконаннях.

"В якийсь момент я зрозуміла, що мені не хочеться більше вживати у їжу цей продукт. При чому моя відмова була заснована не на морально-етичних переконаннях, а просто на своїх внутрішніх відчуттях. Мені був неприємний смак, неприємний аромат і головне, мені було некомфортно ось ці важкі відчуття всередині. Відчуття важкості у шлунку, відчуття набряклості і ось так я вирішила відмовитися від м'яса", - пояснила знаменитість.

© instagram.com/zlata.ognevich
instagram.com/zlata.ognevich

Разом з тим Злата зізналася, що вона повністю не відмовлялася від продуктів тваринного походження. "Я вживаю морепродукти у їжу, яйця, іноді їм сир пармезан. Іноді сирники", - додала Огнєвіч.

Артистка поділилася, що відсутність м'яса у раціоні замінила вітамінами. Злата зізналася, що після того, як перестала їсти м'ясо, вона втратила декілька кілограм, у неї пішла набряклість, з'явилося відчуття бадьорості, легкості, шкіра стала набагато чистішою, тому що пішли токсини.

© instagram.com/zlata.ognevich
instagram.com/zlata.ognevich

"Я нікого не призиваю відмовитися від м'яса. Взагалі вивчіть це питання, бажано з лікарем. Я вважаю, це токсин. Мені без нього краще", - зазначила зірка.

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