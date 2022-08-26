Злата Огнєвіч зі сльозами на очах розповіла про повідомлення з передової

Виконавиця Злата Огнєвіч була глибоко зворушена, коли концертний директор передала їй повідомлення українських військовослужбовців. Розповідаючи про це в сторіз в Instagram, співачка не стримала сліз.

"Я просто не можу з вами цим не поділитися! Щойно моєму директору надіслав військовий повідомлення зі словами подяки. За наші концерти, за все, що ми робимо для наших військових, хлопців, які віддають життя свої, щоб ми з вами мирно могли жити, прокидатися в теплих ліжках, пити каву", - розповіла Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Виконавиця звернулася з проханням до всіх українців не забувати про допомогу тим, хто сьогодні захищає країну на передовій.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я закликаю всіх вас: не зупиняйтесь, донатьте, робіть все можливе для нашої перемоги і допомоги нашим військовим. Вірте в наших військових, тому що вони найкращі!" – попросила Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, днями Злата Огнєвіч у новому кліпі зіграла зворушливу історію кохання з Даніелем Салемом – сюжет відгукнеться в тисячах українських родин.

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