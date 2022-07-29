Злата Огнєвіч зі сльозами на очах з'явилася у кліпі, присвяченому працівникам ДСНС

Українська співачка Злата Огнєвіч випустила нову композицію під назвою "Світло" та чуттєвий кліп з кадрами розбору завалів та порятунку людей працівниками ДСНС.

Як розповіла Огнєвіч в ефірі "Сніданку з 1+1", нова робота "Світло" присвячена працівникам ДСНС. За її словами, світ побачив, які українці мужні та відважні, проте саме ДСНС-ники залишаються героями поза кадром.

"Ми п'ємо зранку каву, ми зараз спілкуємось. А саме у цей час ДСНС розгрібає завали, рятує людей, надає їм психологічну допомогу. І робить просто героїчні вчинки. Я не усвідомлювала цього, поки не побачила ці документальні кадри, наскільки людина може бути супергероєм. І вони серед нас. Кожен з них герой: ЗСУ, волонтери, просто звичайні українці, які борються, як можуть, а також ДСНС. Я хочу, щоб люди побачили їхню щогодинну роботу", - поділилась співачка.

До кліпу увійшли кадри порятунку ДСНС-никами українців після повномасштабного вторгнення росії на територію України. Також Огнєвіч розповіла, що автором слів до пісні стала учасниця "Голосу країни-9", популярна співачка ROXOLANA та її саундпродюсер Михайло Гайдай.

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