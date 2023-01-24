Злата Огнєвіч зібрала чималу суму для сімей, що постраждали внаслідок ракетного удару по Києву

Співачка Злата Огнєвіч приголомшила сумою, яку їй вдалося зібрати для родин, які постраждали внаслідок ракетного удару по Києву.

Збір виконавиця оголосила у свій день народження, 12 січня, та лише за добу змогла зібрати 48 тисяч гривень для людей, чиї домівки були зруйновані від атаки РФ.

Втім, на цьому Злата не зупинилася та продовжувала збирати донати. В решті решт, в кінці збору сума на рахунку зібралася немаленька - 250 тисяч гривень.

У своєму Instagram Огнєвіч поділилася результатами благодійного збору та подякувала кожному, хто не залишився осторонь та зробив свій внесок.

"Ми це зробили! Чверть мільйона гривень на допомогу постраждалим на Протасовому Яру. Ви неймовірні! У найважчі часи ми разом! Один за одного і до переможного кінця! Я вдячна кожному, хто надіслав цей донат. Ми вже сформували списки того, що необхідно людям та починаємо закупки будівельних матеріалів, меблів та техніки. Знаючи всю ситуацію по сім'ям, я впевнена, що ми повністю закриємо потреби людей у найближчі 2 тижні. Обіймаю і ціную кожного! Ви суперсила", - написала Злата.

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