Злата Огнєвіч зізналась, що приносить їй дохід під час війни

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про свій заробіток у період повномасштабної війни з Росією.

Від початку повномасштабної війни в Україні багато знаменитостей втратили свій дохід, адже вони не можуть заробляти основною їхньою діяльністю.

Спочатку концерти взагалі жодні не давали, потім почали виступати за кордоном, а всі гроші віддавати на допомогу Україні.

Злата Огнєвіч не виключення. Вона або ж дає благодійні концерти, або виступати для українських захисників, аби підтримувати їхній бойовий дух.

Та заробіток знаменитість певний має. Утім, не з концертів. Злата отримує дохід завдяки блогерській діяльності, а також роялті.

Злата Огнєвіч / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Мені прибуток приносить діджитал світ. Це і блогерство, і рекламні якісь прояви, і прослуховування моєї музики і використання моєї музики", - розповіла Злата в інтерв'ю "Музвару".

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч розповіла про своє ставлення до зіркових колег, які через війну в Україні поїхали за кордон.

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