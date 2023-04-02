Злата Огнєвіч зізналася, чи жалкує про свій вибір у шоу "Холостячка-2"

Виконавиця відповіла, чи змінила б свій вибір зараз.
До особистого життя співачки Злати Огнєвіч прикута пильна увага шанувальників після її участі у романтичному реаліті "Холостячка-2".
Багато фанів сподівалися, що виконавиця зможе побудувати щасливі стосунки з переможцем проєкту, однак цього так і не сталося.
У Instagram підписники поцікавилися у Злати, чи змінила б вона свій вибір, як би могла повернутися на два роки назад. Втім, співачка зізналася, що як і тоді, довірила б вибір своєму серцю.
"Я би так само обирала серцем", - коротко відповіла Огнєвіч.
Нагадаємо, що у фіналі романтичного реаліті Злата відповіла "Так" бізнесмену Андрію Задворному. Після знімань проєкту пара намагалися побудувати стосунки та навіть жила разом, але зрештою вони розійшлися. Зараз фаворит співачки зустрічається з моделлю, молодшою за нього на 15 років.
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