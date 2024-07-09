Злата Огнєвіч зізналася, чим її здивував Винник під час війни, і різко висловилася про Потапа

Українська співачка Злата Огнєвіч висловилася про українських зірок, які часто втрапляють у скандальні ситуації.

Зокрема, Злата зізналася, що була дуже здивована позицією Олега Винника, який нині проживає у Німеччині. За словами виконавиці, він став для неї несподіванкою, адже до війни мав цілком чітку позицію й творчість.

"Буду відвертою, з названих артистів несподіванкою для мене став Олег Винник, бо його творчість і позиціонування кардинально відрізняються від його теперішньої позиції. А щодо інших артистів, мені не цікава їхня доля від слова "взагалі", - розповіла артистка в інтерв'ю "Фокус".

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також Огнєвіч висловилася про репера та продюсера Потапа, який також проживає за кордоном і активно там подорожує. Так, артистка пояснила, що поважає вибір кожного, проте все ж вважає більш доречним допомагати Україні та громадянам усередині країни.

"Артисти, які залишили Україну, можуть мати свої причини і обставини, які їм відомі. Я переконана, що кожен має право на власний вибір, але цей вибір завжди відображає його справжню суть і позицію. Тому я поважаю тих, хто залишився і продовжує працювати на благо нашої країни, підтримує моральний дух людей і допомагає наблизити нашу перемогу. Я переконана, що справжні патріоти залишаються зі своєю країною в найскладніші часи і роблять усе можливе, щоб допомогти їй відновитися та процвітати", - пояснила співачка.

Нагадаємо, нещодавно актор Руслан Ханумак також втрапив у скандал. Зірка виїхав за кордон під час війни й пояснив, кому й чому він "завдячує".

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