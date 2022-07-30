Злата Огнєвіч зізналася, чому рік приховувала, що є виконавицею всесвітньовідомого хіта Pray For Ukraine

Українська співачка Злата Огнєвіч доволі тривалий час приховувала, що є виконавицею хіта Pray For Ukraine, який був випущений 2014 року.

Злата Огнєвіч та її команда 2014 року активно підтримували Революцію Гідності.

Тоді ж, під час подій на Майдані, співачка випустила композицію "Pray For Ukraine". Тоді трек розлетівся всім світом, проте ім'я виконавиці аніде не фігурувало – було зазначено, що пісню виконує Unknown Artist.

В інтерв'ю "Музвар" Огнєвіч пояснила, що тоді хотіла привернути більше уваги до ситуації в країні.

"Я хотіла привернути увагу не до свого імені, а до подій в Україні. І саме тому ми випустили пісню англійською мовою, щоб якомога більше людей у світі почули про нашу країну за допомогою музики. Майже рік минув, як ми вирішили оприлюднити, хто співає цю пісню. Її створив Михайло Некрасов, текст до неї написала Вікторія Некрасова. Це була дуже творча робота, дуже гостра. В студії, коли я записувала пісню, як зараз пам’ятаю, це було до сліз, до мурах шкірою", - зізналась співачка.

До речі, Огнєвіч багато років створювала свої хіти разом із продюсером Михайлом Некрасовим. Проте останні пісні співачки виходять не під його продюсерством. Окрім того, офіційної заяви щодо припинення співпраці між Некрасовим та Огнєвіч не було.

Це Злата прокоментувала так:

"Я думаю, що коли прийде час, буде натхнення і така синергія виникне, то ми обов'язково створимо щось з Мішею, він неймовірно талановита людина, написав багато пісень для мене, це і "KUKUSHKA", і "Gravity", і "One day" – одна з моїх найулюбленіших. Ми з ним спілкуємось і підтримуємо дружні стосунки".

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