Злата Огнєвіч розповіла, навіщо насправді повернулася до Києва: "Настав час вам зізнатися"

Співачка Злата Огнєвіч заінтригувала своїх прихильників своїм повернення до Києва.

Виконавиця Злата Огнеєвіч, яка днями позувала у короткій сукні на Криті, вміє підігріти інтерес своєї аудиторії. Так, у сторіз в Instagram співачка записала відео, на якому пообіцяла розповісти шанувальникам, навіщо насправді вона повернулася до столиці.

"Друзі, настав час вам зізнатися, що я не просто так повернулася до Києва. У наступній сторіз причина мого повернення сюди", - створила інтригу Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

А ось надалі на прихильників виконавиці чекала несподівана новина від Злати. Виявилося, що артистка повернула заради пікантної вечірки.

"Справжня причина повернення до Києва - це вечірка на Щекавиці", - пожартувала Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка вирішила не оминати нашумілу тему у Мережі, де користувачі пропонували влаштувати оргію на горі Щекавиця у Києві у разі ядерного удару по Україні.

Днями колега Злати Огнєвіч, молода артистка Jerry Heil навіть присвятила Щекавиці жартівливий трек - свої слова співачка наклала на музику з хіта Олега Винника "Вовчиця".

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