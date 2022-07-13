Злата Огнєвіч зізналася, що насправді народилася не в Росії: "Я про це дізналася згодом"

Українська співачка Злата Огнєвіч зізналася, що насправді вона з'явилася на світ не в Росії, як багато хто вважав.

Співачка Злата Огнєвіч чи не вперше розповіла, що насправді вона народилася не в Росії, як багато хто вважав.

Більшість фанатів зірки впевнені, що вона з'явилася на світ у Мурманську. Втім, Злата спростувала цю інформацію і поділилася, що народилася у Кривому Розі. Деталі вона розповіла в інтерв'ю Суспільному.

"Народилася я в Росії лише "на паперах". Насправді я народилася у місті Кривий Ріг. Оскільки тоді був Радянський Союз і, я не знаю, що там сталося, якась плутанина з документами. Я про це дізналася тільки згодом і дізналася про те, що я народилася в Кривому Розі, хоча всі документи, свідоцтво про народження видані таким чином, що я нібито з Мурманська", - розповіла Огнєвіч.

Злата Огнєвіч з батьком / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Вона поділилася, що у той час у Мурманську службу проходив її батько, який служив на підводному човні.

Разом з тим Злата зазначила, що її родина з України:

"Моя мама і вся її родина з Дніпропетровської області, місто Кривий ріг. Мій тато з Кіровоградської області, місто Олександрія. Він там народився, виріс, я там часто проводила своє дитинство. Моя родина з України. Ми завжди в родині любили Україну, співали українських пісень. Усі родичі за татовою і маминою лінією мешкає в Україні", - поділилася Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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