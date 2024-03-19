Злата Огнєвіч зізналася, скільки заробляє зі своїх пісень та як втрапила в борг близько 700 тис. грн

Українська співачка Злата Огнєвіч розсекретила свої заробітки та як втрапила у величезний борг.

Як зізнається Злата, величезна сума заборгованості у неї з'явилася на початку пандемії, адже її концерти вмить скасувалися, а контракти з оплатами підрядникам залишилися.

"Коли почалася пандемія, склалося так, що я була винна 17 тис. дол. (близько 666 тис. грн.). Для мене це величезна сума. Може, зраза скажуть, що артисти мільярдери, але ні, для мене це була сума надвелика. І виплачувала її два роки й працювала. У мене був концертний тур й інша його частина мала початися, коли почався коронавірус. І частково були майданчики проплачені, частково слід було за контрактами виплати здійснювати… І так сталося, що через цей тур я влетіла в 17 тис. дол.", – розповіла артистка в програмі "Люкс ФМ".

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злату тривалий час не полишали тривожні думки, але вона закрила борг за допомогою праці та продажу власних коштовних речей.

"Я не могла жити з думкою, що я щось комусь винна. Я щось продала з коштовностей своїх, прикрас, щось напрацювала і віддала, щось зайняла, а потім борг цей віддала", – пояснила зірка.

Також Огнєвіч розсекретила частину своїх заробітків. Так, за квартал за прослуховування її пісень на різних платформах їй нараховується понад три тисячі доларів.

"За квартал отримую більше 3 тис. дол. роялті", – зізналася співачка.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч поділилася зворушливими історіями з дитинства та пригадала, як відпочивала у Криму.

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