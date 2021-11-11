Злата Огнєвіч зізналася, як реагує на оголені фото, які їй надсилають прихильники

Злата Огнєвіч зізналася, як реагує на оголені фото, які їй надсилають прихильники

Зірка також розповіла, чи звертає увагу на хейт.

Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч зізналась, що час від часу отримує оголені фото від прихильників.

Зірка часто користується Instagram. Так, вона спілкується з різними людьми. Окрім цього, артистка часто перевіряє запити на листування. Злата зізнається "Зірковому шляху", що деякі користувачі можуть надіслати їй свої оголені фото.

"Є нав'язливі прихильники, які люблять мені скидати свої оголені фото. У нас є рекламні запити, то доводиться перевіряти direct постійно. Але я в принципі вже навчилася розпізнавати, якого листа не треба відкривати", - говорить Злата.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Так, виконавиця звертає увагу на фрази, а також на обриси фото, аби зрозуміти, чи варто читати повідомлення. Такі листи зірка одразу видаляє.

"Там заблюрене фото і за обрисами можна здогадатися. Там дуже дивні написи, фрази. І я розумію, що точно це робила і писала неадекватна людина. Розумію, що після цих фраз фото буде точно не зайчиків-котиків. Тому я видаляю, просто одразу блокую", –поділилась знаменитість.

До речі, Злата навіть зрозуміла, коли найчастіше їй надсилають подібні фото. Зазвичай це трапляється восени аби навесні.

"У психічно нестабільних людей є сезони загострення. Це осінь і весна. У принципі, десь у такий сезон і розпочинається це все – якісь вірші, якісь фото, незрозумілі послання", –додала співачка.

Злата Огнєвіч зі своєю мамою / instagram.com/zlata.ognevich

До речі, артистка говорить, що час від часу її хейтять в Мережі. Злата зізнається, що вона не реагує на негатив. Втім, її мама дуже засмучуються через це.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання