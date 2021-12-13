Злата Огнєвіч знялася усміхненою та щасливою після розриву з коханим

Артистка не засмучується і вірить у світле майбутнє.

Українська співачка Злата Огнєвіч зараз відновлюється після розриву стосунків з переможцем "Холостячки-2" Андрієм Задворним.

Як відомо, за місяць після проєкту Андрій покинув виконавицю. Однак Злата відшукала у собі сили рухатися далі та вірить у світле майбутнє. Зірка поділилася з шанувальники кадрами з нової фотосесії, де постала усміхненою.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

Артистка позує у чорному костюмі та срібрястих туфлях-човниках. Фотосет відбувався у ванній.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

"Життя - це свято та захоплююча гра! Немає переможців і тих, хто програв, - час все розставить на свої місця. Я знаю точно, що не буду колишньою, ким була до всіх подій останнього часу. І знаєте, я дуже рада. Я вдячна і за трансформацію, і за шлях, який розпочала до себе. Дякую всім за підтримку, теплоту та таку кількість схожих жіночих історій, які я отримала за ці дні! Я відчуваю, що не одна! Нас так багато жінок, які набули сили і знайшли новий сенс у житті. Я пишаюсь вами" – зазначила Огнєвіч.

instagram.com/zlata.ognevich

Своєю чергою, шанувальники підтримали Злату і наговорили їй багато приємних слів: "Ви просто молодець! Життерадiсна, смiлива, позитивна, щира, чарiвна жiнка. У вас все буде добре", "Все, що не робиться, то до кращого. Все, що нас не вбиває, робить сильнішими. Так кажуть... Златочко, бажаю, щоб ти все-таки знайшла свою людину і була щаслива!".

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