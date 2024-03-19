Злата Огнєвіч зворушила, як у дитинстві її бабуся прищепила їй любов до важливих речей

Артистка розповіла, як її родина ще змалку пояснювала про важливість всього українського.

Українська співачка Злата Огнєвіч на зніманнях шоу "Я люблю Україну" поділилася, де у дитинстві проводила час з родиною та які цінності вони їй прищепили.

За словами Злати, вона часто у дитинстві з батьками відвідувала Крим. Саме вони й заклали в ній любов до українських традицій.

"Українські традиції жили скрізь, але, будьмо відвертими, у 90-х у Криму не було такого їх розквіту. Але завдяки батькам, які виросли в традиціях, любов до них передавали й нам з сестрою. Ми з татком, зокрема, розмовляли українською мовою", - розповіла артистка.

Злата Огнєвіч

А продовжила плекати любов до всього українського бабуся Огнєвіч, яка проживала в Кривому Розі. Зокрема, вона передавала юній зірці музичну культурну спадщину українців.

"Значну частину свого дитинства я провела в гостях у бабусі. Коли ми приїжджали у Кривий Ріг, це Дніпропетровщина, то завжди співали там і колядки, і щедрівки, і українські пісні. Бабуся готувала кутю по своєму особливому рецепту. Українських традицій було багато", - поділилася Злата.

Повний випуск шоу "Я люблю Україну" за участі Злати Огнєвіч дивіться вже 24 березня о 19:00 на телеканалі ТЕТ. У ньому можна буде дізнатися, наскільки добре артистка розуміється у традиціях, культурі, історії, мові та видатних постатях України.

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