Злата Огнєвіч приголомшила сумою щомісячних витрат і назвала найдорожчі придбання

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Реклама

Українська співачка Злата Огнєвіч відверто назвала суму щомісячних витрат, розповіла про найдорожчі придбання і зізналася, скільки хотіла б заробляти для ідеально комфортного життя.

Артистка не приховує свого підходу до фінансів. За словами Злати, на місяць їй потрібно приблизно пів десятка тисяч доларів. Окремою статтею йдуть комунальні платежі, які відчутно зросли. Співачка зазначає, що рахунки за світло додають значну суму, тож в загальному це становить шість тисяч. У побуті вона не женеться за брендами в одязі. Натомість інвестує в техніку й інструменти. І має чітке правило — не економити на тому, що приносить радість.

«Витрачаю (ред.) десь п’ять тисяч доларів на місяць», — поділилася виконавиця на проєкті «Радіо Максимум».

Реклама

Серед найдорожчих речей у її оселі — фортепіано та техніка. Водночас у гардеробі, каже Злата, «захмарних» позицій немає, проте найдорожча сумочка артистки коштує близько трьох тисяч доларів. На запитання про вартість базових продуктів вона відповіла несподівано: білого хліба не купує, тож і цін не відстежує. Натомість охоче витрачає на те, що додає настрою життю.

«Заробляти (ред.) хотілося б більше, ніж зараз — класно було б більше, ніж 200 тисяч доларів на місяць», — зізналася співачка.

