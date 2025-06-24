Злата Огнєвіч чесно відповіла, чи справді вийшла заміж за молодого співака: "Відкрию таємницю"

Злата Огнєвіч та Ostrovskyi / © instagram.com/therealostrovskyi

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Українська співачка Злата Огнєвіч чесно відповіла, чи справді вийшла заміж за молодого співака Віталія Островського, він же Ostrovskyi.

Так, днями виконавці неочікувано показалися в образі наречених та спровокували чутки про весілля. Поки одні користувачі активно вітали їх зі змінами в особистому житті, інші були переконані, що їх пов'язує лише робота. Тож, Огнєвіч вирішила розставити всі крапки над "і". Співачка визнала, що їх справді пов'язують стосунки, проте у творчому плані.

"Звісно, між нами щось було, а що ви думали, так просто такі знімання трапляються? Між нами були творчі стосунки!" – жартує співачка на проєкті "Тур зірками".

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Злата Огнєвіч та Ostrovskyi / © instagram.com/therealostrovskyi

Злата Огнєвіч говорить, що вони з Ostrovskyi приміряли образ наречених, адже брали участь у воркшопі. Артисти позували перед об'єктивами фотокамер для різних фотографів. Хоч романтичних стосунків між ними немає, але Огнєвіч визнає, що вони з Ostrovskyi в кадрі дійсно личать одне одному.

"Я відкрию таємницю! Це був воркшоп для фотографів. Дуже класні та креативні фотографи, з різних куточків України. Не буду приховувати, що в кадрі ми з Островським дуже личимо одне одному", - розсекретила артистка.

Нагадаємо, тим часом донька мера Дніпра Бориса Філатова нещодавно дійсно вийшла заміж. Катерина вже показала, яким було її весілля.