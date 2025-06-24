- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 2028
- Час на прочитання
- 1 хв
Злата Огнєвіч чесно відповіла, чи справді вийшла заміж за молодого співака: "Відкрию таємницю"
Днями Злата Огнєвіч та Ostrovskyi показалися в образі наречених та спровокували чутки про весілля. Артистка зізналась, що їх пов'язує.
Українська співачка Злата Огнєвіч чесно відповіла, чи справді вийшла заміж за молодого співака Віталія Островського, він же Ostrovskyi.
Так, днями виконавці неочікувано показалися в образі наречених та спровокували чутки про весілля. Поки одні користувачі активно вітали їх зі змінами в особистому житті, інші були переконані, що їх пов'язує лише робота. Тож, Огнєвіч вирішила розставити всі крапки над "і". Співачка визнала, що їх справді пов'язують стосунки, проте у творчому плані.
"Звісно, між нами щось було, а що ви думали, так просто такі знімання трапляються? Між нами були творчі стосунки!" – жартує співачка на проєкті "Тур зірками".
Злата Огнєвіч говорить, що вони з Ostrovskyi приміряли образ наречених, адже брали участь у воркшопі. Артисти позували перед об'єктивами фотокамер для різних фотографів. Хоч романтичних стосунків між ними немає, але Огнєвіч визнає, що вони з Ostrovskyi в кадрі дійсно личать одне одному.
"Я відкрию таємницю! Це був воркшоп для фотографів. Дуже класні та креативні фотографи, з різних куточків України. Не буду приховувати, що в кадрі ми з Островським дуже личимо одне одному", - розсекретила артистка.
Нагадаємо, тим часом донька мера Дніпра Бориса Філатова нещодавно дійсно вийшла заміж. Катерина вже показала, яким було її весілля.