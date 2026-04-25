Злата Огнєвіч двічі зривала свої заручини й чесно пояснила причини: "Було соромно"

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч відверто розповіла про невдалі заручини та пояснила, чому так і не дійшла до весілля.

Так, 40-річна артистка вперше зізналася, що за життя їй двічі освідчувалися, однак обидва рази вона відмовлялася. Першу історію Огнєвіч називає «студентською драмою». За її словами, тодішній обранець дуже болісно переживав розрив. Втім, співачка не бачила з ним майбутнього й просила, аби він зустрів іншу людину. Зрештою, так і сталося.

«Мені двічі освідчувалися. Але це з позаминулого життя. Одну я відхилила — це була студентська драма. Хлопець дуже болісно переживав наш розрив і навіть ночував на лавці під вікнами там, де я жила. Але я так не хотіла, щоб він страждав, що зверталася до Бога, аби той послав йому красиву дівчину й забув про мене. Потім через рік він одружився — я так зраділа», — пригадала Злата в інтерв’ю Okay Eva.

Другі серйозні стосунки почалися під час знайомства в Таїланді. Закохана Злата навіть переконала коханого повернутися з-за кордону до України. Пара певний час жила разом у Києві, однак роман швидко дав тріщину через побут і фінанси. Весілля так і не відбулося, а чоловік поїхав назад за кордон.

«Закохалася сильно — літала до нього влітку та взимку. Він українець і там працював. Я переконала його повернутися до України заради мене. Ми жили певний час разом, він дуже класний, але як жінці мені було важко. Я тоді платила абсолютно за все сама: комуналку, квартиру, навіть купувала йому речі. Він казав, що він створений для інтелектуальної праці. Мені було соромно. Казала йому знайти роботу. А він відповідав: „Ти мене витягнула з Таїланду, я ще не звикся й не готовий“. Ми зустрічалися три роки в Таїланді, а потім він переїхав до Києва. Далі був кринж: чому ти так пізно приходиш, чому не наготована їжа. Зрозуміла, що треба завершувати», — приголомшила артистка.

Злата додала, що нині інакше дивиться на стосунки. Вона переконана: її партнер має право на приватність, а ідеальний союз — це коли люди з різних сфер.

«Моя друга половинка має право на приватне життя. Хочеться, щоб він був з іншої професії — це цікаво й збагачує. Два артисти під одним дахом — це нереально», — додала зірка.

