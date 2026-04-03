ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1725
Час на прочитання
1 хв

Злата Огнєвіч на тлі чуток відверто зізналася, чи ворогує насправді з Тіною Кароль

Які стосунки насправді між співачками

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч прокоментувала чутки про нібито тиск з боку Тіни Кароль та розповіла про власне ставлення до конкуренції на сцені.

Нещодавно у медіа з’явилися заяви про те, що відомі артистки буцімто «вичищають» конкуренток із шоубізнесу. Однак Злата запевняє: вона ніколи не стикалася з таким тиском і не відчувала загрози зі сторони Тіни.

«Де щемила, у гримерці? Чи гатила мене Тіна? Ні, не гатила», — з усмішкою прокоментувала Огнєвіч на проєкті «Ранок у великому місті».

Співачка додала, що популярність у медіа часто не відображає реального рівня таланту. Багато хто вважає її недооціненою, але це, за її словами, не через інтриги колег, а через власний вибір та стиль роботи.

«У мене єдина відповідь на це, і вона очевидна. Тому що нема скандалів: я не вагітніла, не виходила заміж, не народжувала, не сварилася з кимось. Я провокувала своєю творчістю, але людям це не так цікаво, як брудна білизна, скандали, як інтерв’ю чоловіка Олі Полякової», — пояснила вона.

За її словами, головне — залишатися відданою музиці та власним принципам, а не гнатися за сенсаційними сюжетами у медіа.

Нагадаємо, нещодавно лідер «Бумбоксу» вибухнув через закиди у шахрайстві від саундпродюсера.

Дата публікації
Кількість переглядів
1725
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie