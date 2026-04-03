Злата Огнєвіч на тлі чуток відверто зізналася, чи ворогує насправді з Тіною Кароль

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч прокоментувала чутки про нібито тиск з боку Тіни Кароль та розповіла про власне ставлення до конкуренції на сцені.

Нещодавно у медіа з’явилися заяви про те, що відомі артистки буцімто «вичищають» конкуренток із шоубізнесу. Однак Злата запевняє: вона ніколи не стикалася з таким тиском і не відчувала загрози зі сторони Тіни.

«Де щемила, у гримерці? Чи гатила мене Тіна? Ні, не гатила», — з усмішкою прокоментувала Огнєвіч на проєкті «Ранок у великому місті».

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Співачка додала, що популярність у медіа часто не відображає реального рівня таланту. Багато хто вважає її недооціненою, але це, за її словами, не через інтриги колег, а через власний вибір та стиль роботи.

«У мене єдина відповідь на це, і вона очевидна. Тому що нема скандалів: я не вагітніла, не виходила заміж, не народжувала, не сварилася з кимось. Я провокувала своєю творчістю, але людям це не так цікаво, як брудна білизна, скандали, як інтерв’ю чоловіка Олі Полякової», — пояснила вона.

За її словами, головне — залишатися відданою музиці та власним принципам, а не гнатися за сенсаційними сюжетами у медіа.

Нагадаємо, нещодавно лідер «Бумбоксу» вибухнув через закиди у шахрайстві від саундпродюсера.