Злата Огнєвіч нарвалася на різку критику через "російський куліч": "В Україні – паска"

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч нарвалася на різку критику в Мережі.

А все через "російський куліч". Зокрема, у своєму Tik Tok виконавиця показувала, що кладе до Великоднього кошика. І чомусь головний символ свята – паску – артистка назвала "кулічем". Звичайно, користувачі не змогли промовчати. Златі Огнєвіч пояснила, що так говорити неправильно. Зокрема, в Україні це називається "паска", а ніяк інакше. А от вже росіяни говорять "куліч".

Обурені користувачі одразу ж почали писати це зауваження в коментарях. Юзери пояснювали Златі Огнєвіч, що так в Україні говорити неправильно.

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Після слова "куліч" можна не дивитися.

"Куліч" – це в Росії, в Україні – "паска".

Куліч? Ви зараз серйозно?!

Злато, якщо хочете наповнити кошик традиціями - спробуйте наступного року не класти туди "куліч"!

Утім, сама ж співачка не стала перезаписувати відео вже з "паскою", а не "кулічем". Також артистка не видаляла ролик.

Нагадаємо, 20 квітня християни східного обряду святкують Великдень. Знаменитості вже привітали українців із особливим днем та показували, як святили паски.