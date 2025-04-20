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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
95
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1 хв

Злата Огнєвіч нарвалася на різку критику через "російський куліч": "В Україні – паска"

Артистці дорікнули за незнання мови.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч нарвалася на різку критику в Мережі.

А все через "російський куліч". Зокрема, у своєму Tik Tok виконавиця показувала, що кладе до Великоднього кошика. І чомусь головний символ свята – паску – артистка назвала "кулічем". Звичайно, користувачі не змогли промовчати. Златі Огнєвіч пояснила, що так говорити неправильно. Зокрема, в Україні це називається "паска", а ніяк інакше. А от вже росіяни говорять "куліч".

Обурені користувачі одразу ж почали писати це зауваження в коментарях. Юзери пояснювали Златі Огнєвіч, що так в Україні говорити неправильно.

  • Після слова "куліч" можна не дивитися.

  • "Куліч" – це в Росії, в Україні – "паска".

  • Куліч? Ви зараз серйозно?!

  • Злато, якщо хочете наповнити кошик традиціями - спробуйте наступного року не класти туди "куліч"!

Утім, сама ж співачка не стала перезаписувати відео вже з "паскою", а не "кулічем". Також артистка не видаляла ролик.

Нагадаємо, 20 квітня християни східного обряду святкують Великдень. Знаменитості вже привітали українців із особливим днем та показували, як святили паски.

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Дата публікації
Кількість переглядів
95
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