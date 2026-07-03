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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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10
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Злата Огнєвіч приголомшила, скільки щомісяця витрачає на життя в Києві і скільки коштів йде на красу

Артистка також прокоментувала свої слова про те, щоб мати гарний вигляд — потрібні гроші.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч приголомшила сумою, яку щомісяця витрачає на життя в Києві і скільки в неї йде на процедури краси.

Виконавиця не приховує, що потрібно чимало грошей, аби почуватися комфортно. Виконавиця на проєкті «Ранок у великому місті» говорить, що щомісяця витрачає близько п’яти тисяч доларів. У цю суму входять і витрати на косметолога, і на бензин, і на тренування, і на їжу та інші потреби. На процедури краси знаменитість щомісяця витрачає тисячу доларів.

«Якщо прорахувати повністю життя в столиці — це і косметолог, і заправити автівку, і тренування, і їжа, і ще багато чого, то це десь п’ять тисяч доларів. На красу може бути тисяча доларів», — говорить артистка.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч також прокоментувала свої слова про те, щоб мати гарний зовнішній вигляд — потрібні гроші. Виконавиця говорить, що, звичайно, є низка рекомендацій, яких необхідно дотримуватися і які допомагають зберегти молодість. Проте, за словами знаменитості, треба ще й також різні регулярні процедури, огляди в косметолога, вітаміни, а це все коштує немало.

«Потрібна дисципліна, муштра і системність у цьому. Але для того, щоб банально доглядати за своїм здоров’ям, вживати вітаміни, піти до лікаря — на це все потрібні кошти», — пояснила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч зробила несподіване зізнання про стосунки між зірками. Виконавиця розсекретила, з ким із українського шоубізнесу дружить.

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Дата публікації
Кількість переглядів
10
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