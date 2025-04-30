Злата Огнєвіч різко рознесла сучасних артистів і назвала, кого вважає професіоналом

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч, яка раніше розповіла про замовника атаки ботів на неї, рознесла сучасних артистів та зізналась, кого в шоубізнесі вважає професіоналом.

Виконавиця говорить, що наразі змінилися часи. В Україні з'являється чимало співаків, пісні яких стають вірусними. Звичайно, вони можуть певний час бути популярними та заробляти на монетизації. Утім, для Огнєвіч це не артисти. Про це співачка заявила в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко. Виконавиця переконана, що артист перевіряється часом. Професіоналом в українському шоубізнесі Злата Огнєвіч може назвати Джамалу. Співачка говорить, що колега вже перевірена часом, її проєкт існує роками і часто презентує щось нове.

"Часи змінилися. Лейбли хочуть працювати з вірусними треками, з вірусними артистами, тому що це про бізнес, це про тут і зараз монетизацію, але все одно артиста визначає час. Для мене Адель — це артистка. Бейонсе — так. Якщо з нашого шоубізнесу брати, Джамала — так. Це не одного дня проєкт. Це проєкт, який існує роками, і в кожну декаду цього проєкту стається щось цікаве. Коли ти рік притримався, а потім про тебе всі забули, то тут не варто давати знання артиста", — говорить знаменитість.

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Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч наголосила, що не хоче своїм висловлюванням когось образити або ж засуджувати. Виконавиця просто переконана, що справжній артист перевірений час. За її словами, серед сучасних нових співаків також є ті, хто закріпиться в шоубізнесі. Знаменитість лиш переконана, що спочатку треба пройти перевірку часом, а вже потім "навішувати собі лаври та вважатися зіркою".

"Я вважаю, що артистом називати можна не всіх і кожного, в кого залетів трек на три місяці. Я це зараз скажу "артисти-одноденки" не з метою засудження. Я кажу тільки з метою того, щоб сказати, що артиста перевіряє тільки час. Серед цих артистів, які зараз вистрілили, вони також будуть складати колись оцю базу шоубізнесу, тому що хочемо ми цього чи не хочемо, покоління змінюється раз на 8-9 років. Я просто вважаю, що треба поважати працю всіх артистів і не зациклюватися на собі, навішувати собі лаври на спину, на шию", — запевнила виконавиця.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: Чому ЗЛАТА ОГНЄВІЧ шукає чоловіків «ЗА ВИКЛИКОМ» і не хоче своїх дітей

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розповіла, що сталося з майном її батьків у Криму. також артистка пригадала, як мама й тато виїжджали з півострова.