Злата Огнєвіч розкрила, хто найняв на неї атаку ботів: "Історія походить з українського шоубізнесу"

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Реклама

Українська співачка Злата Огнєвіч розкрила, хто після виходу її нової пісні найняв на неї атаку ботів, аби зіпсувати кар'єру.

Ще на початку квітня виконавиця представила новий дуетний трек "Відпусти його". Утім, після прем'єри композиції артистка почала спостерігати неприємну тенденцію в Instagram. На її сторінці боти почали активно писати коментарі. Це могло спричинити те, що акаунт Злати Огнєвіч відправили б в тіньовий бан. Співачка YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що вони з командою провели розслідування та дізналися, що це не проросійська атака, а хтось із українського шоубізнесу таким чином намагався їй насолити. За словами артистки, вирахувати винуватця можна. Утім, конкретних імен вона поки що не називатиме.

"Ми проаналізували з командою, це точно не проросійська атака з метою якимось чином замочити мій Instagram-акаунт. Історія походить з українського шоубізнесу. З технічного боку можна проаналізувати IP-адреси і багато всього іншого. Цим займаються спеціально підготовлені люди. Це просто однотипні коментарі, які пишуться під дописами, чисто технічно для того, щоб Instagram відправив твою сторінку в тіньовий бан", - говорить артистка.

Реклама

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Виконавиця зізнається, що не знає конкретної причини, навіщо це було взагалі робити. Утім, Злата Огнєвіч розуміє, що перш за все артисти – це конкуренти. Співачка припускає, що, можливо, таким чином її намагалися усунути або затьмарити вихід нової пісні, або ж взагалі вона просто комусь не подобається.

"Є різні кейси. Для того, щоб позбутися конкурентів, для того, щоб просто зробити неприємно, для того, щоб щось забуксувало в день прем'єри, тому що далі будуть інші прем'єри. Я не знаю. Я не знаю мотивів цих людей. Може, просто я їм не подобаюся. Я не буду казати (ім'я – прим. ред.), бо тоді взагалі коло звузиться. Насправді, всі ми колеги, але й всі конкуренти", - додала артистка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: Чому ЗЛАТА ОГНЄВІЧ шукає чоловіків "ЗА ВИКЛИКОМ" і не хоче своїх дітей

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч заявила, що не хоче мати дітей. Артистка пояснила, чому стала чайлдфрі.