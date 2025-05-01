Злата Огнєвіч розкрила секрет стрункості і що їй допомагає ефектно схуднути за три дні

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч, яка раніше розкритикувала сучасних артистів, розкрила секрет стрункості і зізналась, що їй допомагає стрімко схуднути всього за три дні.

У виконавиці доволі струнка та підтягнута фігура. Утім, перед зніманнями кліпу, як зізнається співачка в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко, їй доводиться попітніти, адже камера повнить. Звичайно, артистці допомагає тримати своє тіло у формі спорт. Та співачка зізнається, що з віком стає складніше залишатися у комфортній вазі. Тож, перед зніманнями кліпів Злата Огнєвіч сідає на дієту та обмежує себе багато в чому.

"Це спорт, це харчування, це масажі, обгортання. Мені доводиться себе обмежувати перед зніманнями кліпу. Я сідаю на дієту: половина тарілки овочів в будь-якому вигляді, половина тарілки – це може бути рисовий хлібець, шматок рибки або соєве м'ясо. Потім може бути йогурт якийсь, гуакамоле, тост з авокадо, вода і якийсь легкий перекус, горішки". – зізнається артистка.

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Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Ідеальна для Злати Огнєвіч вага – це 54 кілограми. Коли спорту та дієти співачці недостатньо, вона ходить на масажі. Окрім того, у знаменитості є лайфгаки, деяких з яких вона навчилася в американської попзірки Леді Гаги. Артистка ходить до сауни, маже тіло кремом, що зігріває, загортується плівкою та ходить так тривалий час. Також співачка може вживати спеціальні препарати, які допомагають вивести воду з організму. Виконавиці достатньо всього три дні, аби досягнути бажаного результату. Утім, варто зазначити, що не треба слідувати прикладу Злати Огнєвіч, адже це може бути небезпечним для організму.

"Моя норма – це 54 кілограми. Це чудова вага, але з роками це все складніше тримати. Один спорт не допомагає. Я ходжу на серію масажів апаратних. Ще дуже класну роблю штуку: купую крем, що розігріває, наношу на шкіру і загортаюсь в плівочку. Так можу або спати, або ходити пів дня. Я п'ю менше води. Видам зараз секрети, яких навчилася, до речі, у Леді Гаги. Вона перед кожним кліпом ходила до сауни, щоб зігнати воду, на масаж і пила спеціальні препарати, які зганяють воду з організму, висушують. Три дні достатньо для того, щоб зробити те, що мені потрібно", - говорить виконавиця.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: Чому ЗЛАТА ОГНЄВІЧ шукає чоловіків "ЗА ВИКЛИКОМ" і не хоче своїх дітей

Нагадаємо, раніше Злата Огнєіч заявила, що в Україні не розвивається культура. Артистка пояснила, чому так і що це спричинило.