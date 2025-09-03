Злата Огнєвіч розсекретила, як заробляла гроші ще дитиною в Криму

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася п’ятьма різними способами підробітку, які допомогли їй стати фінансово незалежною в дитинстві.

Зірка згадала, як росла в Криму досить працьовитою. За літній туристичний сезон вона шукала, як заробити кошти на наступний навчальний рік.

"Я дуже хотіла фінансової незалежності. Тому за три місяці туристичного сезону намагалася заробити кишенькові гроші на наступні дев’ять місяців", — розповіла співачка для novy.tv.

Злата Огнєвіч у дитинстві

Артистка перерахувала всі способи, які їй допомагали: зважування людей, робота в ларьку, продаж пива, цигарок та шоколадок, участь у шоу-програмі з власним відділом, а також робота офіціанткою та касиркою у піцерії.

За її словами, вона використовувала будь-яку можливість, щоб отримати перший заробіток. Для Злати це було неабияк важливо, адже кожен рік перед школою вона мріяла поїхати на шопінг до Сімферополя — у її дитинстві це вважалося дуже престижним.

