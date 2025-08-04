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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
983
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1 хв

Злата Огнєвіч розсекретила нові стосунки та в пікантному відео засвітила свого коханого

Злата Огнєвіч натякнула, що більше не самотня. Ба більше, виконавиця зняла загадкового обранця у своєму кліпі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч заінтригувала новими стосунками.

Днями виконавиця випустила пісню "Вільна" і представила доволі пікантний кліп. На відео артистка показала романтику з загадковим обранцем. Злата Огнєвіч на проєкті "Міністерство прем'єр" запевняє, що в кліпі не знімалися актори. Туди увійшли різноманітні кадри, в тому числі й з домашнього архіву співачки.

"Я взагалі не бачила таких прецедентів у нашому шоубізнесі, бо це відео без акторів, без гриму, без дублів. Туди увійшли як і мої домашні кадри, дуже таємні і пікантні, так і ті кадри, які ми знімали під час того, коли готували сингл "Вільна". У цьому відео ви можете мене побачити саме такою, якою мене знає тільки обмежене коло моїх близьких людей", - говорить співачка.

Прихильники Злати Огнєвіч одразу ж почали засипати її запитаннями, чи й справді в кліпі знявся коханий. Артистка запевнила, що дійсно показала приватні кадри, на яких можна помітити обранця. Та ведучі проєкту все ж таки уточнили, чи справді то коханий, чи це міф, який можна розвінчати, на що знаменитість наголосила: "Ні, не розвінчуємо".

Нагадаємо, нещодавно співак Wellboy зізнавався у симпатії до Злати Огнєвіч. Артист говорив, що йому подобається колега за сценою.

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