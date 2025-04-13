Злата Огнєвіч шокувала, яка колега з шоубізнесу псує їй кар’єру: "Не дає спокою успіх"

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч шокувала, як колега з шоубізнесу намагається зіпсувати їй кар’єру.

Виконавиця ділиться, що все почалося після прем’єри її нової пісні. Артистка представила трек у дуеті зі співачкою Yatsuta, який отримав назву “Відпусти його”. Після виходу композиції Огнєвіч помітила підозрілу активність в її соцмережах. Як виявилося, хтось із колег шоубізнесу спеціально проплатив ботів, аби ті заспамили акаунт виконавиці в Instagram. Це може призвести навіть до того, що сторінку заблокують.

“Знаєте, так буває, що комусь в шоубізнесі не дає спокою успіх колег. Коли відбулася прем’єра пісні “Відпусти його“, відбулася атака ботів на мій Instagram, нам довелося навіть закривати сторінку, чистити всіх цих ботів вручну. Я це кажу не для піару…Просто, я скажу, що я все бачу, все знаю, роблю свої висновки”, — обурилася артистка.

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Злата Огнєвіч говорить, що всі висновки зробила. Утім, виконавиці прикро, що хтось таким чином намагається нашкодити їй. За словами співачки, подібну “брудну гру” вона ніколи не вестиме. Для Огнєвіч конкуренція — це пісні, тури та концерти. А тим, хто влаштував проплачену атаку ботів, знаменитість нагадала про бумеранг.

“Я ніколи в житті не буду займатися подібним, ніколи не буду платити ботам за те, щоб вони мочили моїх конкурентів. Справжня конкуренція — це пісні, хіти і успіх артиста під час турів, касових концертів. Ось це для мене чесна гра, а той, хто веде брудну гру, до них все повернеться бумерангом. Боти — це така активність, за яку хтось платить. Краще б на донати направили”, — підсумувала артистка.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч ділилася радісною новиною про поповнення в її родині. Батько співачки став дідусем.