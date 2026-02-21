Злата Огнєвіч у мінісукні посвітила пишним бюстом і чесно зізналась, чи робила пластичні операції

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч у мінісукні посвітила стрункими ніжками і пишним бюстом та заговорила про пластичні операції.

Знаменитість знялась у новому фотосеті, результатом якого вже поділилась у своєму Instagram. На знімках виконавиця позувала в бордовій оксамитовій сукні, якій додавав екстравагантності корсет. Образ артистка доповнила колготками в сіточку та взуттям на високих підборах.

Злату Огнєвіч просто засипали компліментами у коментарях. Користувачі зазначили, що артистка має неперевершений вигляд. Проте деякі запідозрили, що виконавиця могла зробити пластичні операції. Тож, у зірки запитали, чи змінювала вона щось у своєму зовнішньому вигляді у кабінеті хірурга: "Ви так перевтілились за останні роки, поділіться, будь ласка, чи робили блефаропластику? З підборіддям, щічками щось робили?".

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч вирішила відповісти на це запитання. Артистка чесно зізналась, що поки що не вдавалась до пластичної хірургії. Натомість співачка доглядає за обличчям, ходить до косметолога та робить всі планові процедури.

"Нічого з цього не робила, але колись планую і поділюсь досвідом. Це колись буде, думаю, років через 10. Я просто відвідую косметолога та роблю планові процедури", - зазначила артистка.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, цьогоріч Злата Огнєвіч була у складі журі нацвідбору на "Євробачення-2026". Артистка здивувала гонорарами, які отримували судді.