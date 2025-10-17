Злата Огнєвіч у сукні з глибоким декольте спокусливо повигиналася на тлі сіна

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Реклама

Українська співачка Злата Огнєвіч потішила прихильників новими знімками.

Знаменитість влаштувала професійний фотосет, результатом якого вже поділилася у своєму Instagram. Кадри вийшли доволі пікантними. Так, артистка позувала перед об'єктивом фотокамери в чорній обтислій мінісукні з глибоким декольте. Вбрання вдало підкреслило струнку фігуру зірки та її пишний бюст.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

До речі, позувала Злата Огнєвіч на тлі сіна. Щоправда, на деяких кадрах артистка показалася з чималими бідонами та демонструвала свої стрункі ніжки. Волосся співачка розпустила, а образ доповнила ковбойками та прикрасами.

Реклама

"Як познайомитись зі своєю жіночою силою? Почати жити в проявленості", - по-філософськи підписала світлини виконавиця.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер в елегантній обтислій сукні засвітила струнку фігуру. До речі, саме в такому образі артистка прогулювалась нічним Дубаєм.