Злата Огнєвіч у сукні з глибоким декольте спокусливо повигиналася на тлі сіна

Артистка знялась у пікантному фотосеті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч потішила прихильників новими знімками.

Знаменитість влаштувала професійний фотосет, результатом якого вже поділилася у своєму Instagram. Кадри вийшли доволі пікантними. Так, артистка позувала перед об'єктивом фотокамери в чорній обтислій мінісукні з глибоким декольте. Вбрання вдало підкреслило струнку фігуру зірки та її пишний бюст.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

До речі, позувала Злата Огнєвіч на тлі сіна. Щоправда, на деяких кадрах артистка показалася з чималими бідонами та демонструвала свої стрункі ніжки. Волосся співачка розпустила, а образ доповнила ковбойками та прикрасами.

"Як познайомитись зі своєю жіночою силою? Почати жити в проявленості", - по-філософськи підписала світлини виконавиця.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

