Злата Огнєвіч у весільній сукні постала у пристрасних обіймах співака й спровокувала чутки про шлюб

Злата Огнєвіч і Віталій Островський / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч викликала справжній фурор серед своїх прихильників, опублікувавши романтичні кадри, на яких постала в образі нареченої.

Зірка з’явилася у розкішній весільній сукні, йшла за руку з чоловіком, тримала ніжний букет із калл і виглядала абсолютно щасливою. Кадри, які з'явилися у фотоблогу, миттєво спровокували хвилю привітань. Багато хто вирішив, що співачка вийшла заміж. Допис Злати лише підсилив підозри: "Дякую всім, хто був сьогодні з нами в цей день".

На кадрах також можна помітити яскраву червону автівку, численних фотографів і операторів, що фіксували момент. Образ Огнєвіч доповнили ніжний нюдовий макіяж і романтичні локони.

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Злата Огнєвіч і Віталій Островський / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч і Віталій Островський / © instagram.com/therealostrovskyi

Проте офіційних коментарів з приводу заміжжя зірка не давала. Тим часом решта уважних шанувальників помітила, що її "нареченим" на кадрах став співак Віталій Островський. Це дало підстави припустити, що йдеться все ж не про справжнє весілля, а про знімання нового кліпу дуету артистів або ж фотосесію для весільної агенції. Тим паче безіменні пальці правої руки зірок не прикрашають жодні обручки.

До слова, співачка досі зберігає інтригу та не відкриває усі карти одразу. Тож, чи це реальне весілля, чи піар нового проєкту, прихильники дізнаються згодом. Утім, поки ж українські зірки та фани вітають пару та зичать їм щастя.

Злата Огнєвіч і Віталій Островський / © instagram.com/therealostrovskyi

Злата Огнєвіч і Віталій Островський / © instagram.com/therealostrovskyi

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