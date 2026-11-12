Злата Огнєвіч відкрила залаштунки особистого життя та зізналася, що їй пропонують заради піару

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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Співачка Злата Огнєвіч висловилася про романи в своєму житті та специфічні пропозиції заради піару.

Співачка не приховує, що у світі шоубізнесу особисті стосунки нерідко стають частиною публічного образу. Ба більше, артистці й самій пропонували долучитися до подібних сценаріїв. Ініціаторами ставали знайомі чоловіки з публічної сфери. Вони навіть обговорювали можливість удавати закохану пару. Однак далі розмов справа не заходила. Огнєвіч пояснила, що обидві сторони розуміли неприродність такої домовленості.

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«Бувало по-різному, — сміється Злата Огнєвіч. — Ставалося й таке, що мені писали мої друзі — публічні хлопці, або ми перетиналися десь на заходах, і мені пропонували: "Слухай, а давай влаштуємо штучний роман?". Але зрештою ми обидва розуміли: "Та ні, це буде суцільна брехня". Воно й з боку завжди виглядає надто фальшиво та притягнуто за вуха»,— розповіла артистка Люкс ФМ.

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Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Водночас співачка не заперечує, що вигадані любовні історії можуть бути дієвим інструментом просування знаменитостей. Вона звернула увагу на те, що така практика існує в індустрії розваг уже десятиліттями, а її витоки сягають старого Голлівуду. Там навіть випадкова поява двох відомих людей разом могла перетворитися на гучну тему для таблоїдів.

«Хоча для мене це табу, зараз я розмірковую не зовсім правильно з погляду піару в шоубізнесі. Адже у світовій практиці це пішло ще з Голлівуду. У зірок на кшталт Мерилін Монро були спеціальні агенти, які навмисно зводили їх із потрібними людьми, щоб преса лише про це й говорила. Достатньо просто посидіти в ресторані — і всі таблоїди вже рясніють вашими фотографіями. У Голлівуді серед акторів і зараз існує подібна практика: є навіть певний пул закладів, де вони зустрічаються суто для того, щоб людям було про що поговорити. Поки що я подібного не планую, але в нашому житті все можливо», — поділилася виконавиця.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, раніше 40-річна Злата Огнєвіч назвала три прості звички, які підтримують її форму без жорстких дієт.

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