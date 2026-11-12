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- Гламур
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Злата Огнєвіч відкрила залаштунки особистого життя та зізналася, що їй пропонують заради піару
Співачка розповіла, що пропонували їй публічні чоловіки та пояснила, чому такі сценарії для неї залишаються табу.
Співачка Злата Огнєвіч висловилася про романи в своєму житті та специфічні пропозиції заради піару.
Співачка не приховує, що у світі шоубізнесу особисті стосунки нерідко стають частиною публічного образу. Ба більше, артистці й самій пропонували долучитися до подібних сценаріїв. Ініціаторами ставали знайомі чоловіки з публічної сфери. Вони навіть обговорювали можливість удавати закохану пару. Однак далі розмов справа не заходила. Огнєвіч пояснила, що обидві сторони розуміли неприродність такої домовленості.
«Бувало по-різному, — сміється Злата Огнєвіч. — Ставалося й таке, що мені писали мої друзі — публічні хлопці, або ми перетиналися десь на заходах, і мені пропонували: "Слухай, а давай влаштуємо штучний роман?". Але зрештою ми обидва розуміли: "Та ні, це буде суцільна брехня". Воно й з боку завжди виглядає надто фальшиво та притягнуто за вуха»,— розповіла артистка Люкс ФМ.
Водночас співачка не заперечує, що вигадані любовні історії можуть бути дієвим інструментом просування знаменитостей. Вона звернула увагу на те, що така практика існує в індустрії розваг уже десятиліттями, а її витоки сягають старого Голлівуду. Там навіть випадкова поява двох відомих людей разом могла перетворитися на гучну тему для таблоїдів.
«Хоча для мене це табу, зараз я розмірковую не зовсім правильно з погляду піару в шоубізнесі. Адже у світовій практиці це пішло ще з Голлівуду. У зірок на кшталт Мерилін Монро були спеціальні агенти, які навмисно зводили їх із потрібними людьми, щоб преса лише про це й говорила. Достатньо просто посидіти в ресторані — і всі таблоїди вже рясніють вашими фотографіями. У Голлівуді серед акторів і зараз існує подібна практика: є навіть певний пул закладів, де вони зустрічаються суто для того, щоб людям було про що поговорити. Поки що я подібного не планую, але в нашому житті все можливо», — поділилася виконавиця.
Нагадаємо, раніше 40-річна Злата Огнєвіч назвала три прості звички, які підтримують її форму без жорстких дієт.