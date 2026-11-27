Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч прокоментувала свою відсутність у лонглисті Національного відбору на «Євробачення-2027» та пояснила, чому цього року вирішила не боротися за можливість знову представити Україну на конкурсі.

Днями «Суспільне» оприлюднило список виконавців, які претендують на участь у нацвідборі. Однак імені Огнєвіч серед них не було. Це здивувало частину шанувальників, адже раніше співачка робила заяви, які натякали на можливе повернення до конкурсу.

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Зрештою артистка розставила крапки над «і». В коментарі 24 Каналу вона пояснила, що нині зосереджена на власних творчих проєктах і не готова відкладати їх заради тривалої підготовки до «Євробачення». За словами Злати, участь у міжнародному конкурсі потребує кількох місяців повної віддачі, адже важливо не просто вийти на сцену, а й гідно представити Україну.

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Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

«Євробачення — це конкурс, якому, на мою думку, потрібно присвятити щонайменше чотири-п’ять місяців свого життя, повністю зануритися в підготовку, щоб гідно представити Україну на міжнародній арені. Для мене це велика відповідальність, і я не хотіла б робити щось наполовину», — розповіла зірка.

Водночас Огнєвіч не ставить остаточної крапки в питанні своєї участі в нацвідборі. Співачка припускає, що згодом її плани можуть змінитися, тож можливість знову побачити її серед претендентів на «Євробачення» залишається.

«Цього року я вирішила зосередитися на реалізації вже запланованих творчих проєктів. Але в майбутньому час покаже», — заінтригувала Злата.

До слова, Злата Огнєвіч уже представляла Україну на пісенному конкурсі «Євробачення» 2013 року у Швеції. Разом з композицією Gravity вона посіла тоді третє місце.

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Нагадаємо, нещодавно на цьогорічному нацвідборі спалахнув перший серйозний скандал. У Мережі викрили одного з учасників на сексуальних домаганнях до підлітків й навели докази. Гурт Spokusy за участі Ігоря Черепанова дискваліфікували.

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